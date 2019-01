Precies 21 jaar geleden was het feest in Poelkapelle, want toen kwam wereldkampioen Fredje Raketje terug thuis.

Elk middagnieuws halen we een spraakmakende reportage uit ons archief. Dit keer keren we terug naar 1998. Toen kwam Frederik Deburghgraeve weer thuis in Poelkapelle nadat hij in het Australische Perth Wereldkampioen was geworden op de 100 meter schoolslag. Fredje had al een overweldigende ontvangst gekregen op de luchthaven, maar z’n feestende achterban had nog één en ander in petto in z’n thuishaven Poelkapelle en z’n geboortestad Roeselare.

