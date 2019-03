Retro: Paula runt 70 jaar dorpswinkel in Beauvoorde

In haar kruidenierszaak 'Bij Paula' was de tijd blijven stilstaan: handgeschreven prijskaartjes, een antieke weegschaal en een interieur dat er nog precies hetzelfde uitziet als zeventig jaar geleden. Paula Ceulenaere ging tot haar veertiende naar school en hielp daarna in het winkeltje van haar oom en tante.

Nooit ging Paula met vakantie en zelfs over de middag was haar winkeltje open.Het is de bijzondere band met de klanten die Paula op de been hield. Ze komen zelfs van Zwitserland en China speciaal naar Beauvoorde voor het typische dorpswinkeltje. Rekenen dzonder rekenmachine maar op de ouderwetse manier: met balpen en papier.

"Als ik doodval, stop ik". En zo geschiedde. Paula overleed op 1 januari 2012, een maand later zou dit monument uit Beauvoorde 86 zijn geworden.