In de Brugse stadsschouwburg was er begin december een milleniumdefilé van modeontwerper Gianni Lapage. De Oost-Vlaming studeerde af aan de Academie in Antwerpen. Hij volgde ook een opleiding in Nederland en sleepte verschillende internationale modeprijzen in de wacht. Kapper William De Ridder zorgde voor de millenniumkapsels.