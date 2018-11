Elk middagnieuws halen we een opvallende reportage uit ons archief. In 2007 gingen we op bezoek in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming kerk in Pittem, waar de misdienaars enorm geliefd waren.

In Pittem loopt de kerk op zondag vol, en toen wij op bezoek gingen was dat niet anders. De mensen komen voor een groot stuk voor de vele misdienaars die in iedere eucharistieviering voor de nodige luister zorgen. Vroeger waren er ook al een stuk of 30, maar er blijven er maar bijkomen. Het bijzonderst van al, is dat de misdienaars vaak blijven tot aan hun 18, want de misdienaars van Pittem vormen ook buiten de kerk een hechte groep.

