RETRO: Mathias Holvoet zwom als laatste Belg kanaal over

Bredenaar Matthieu Bonne begint zondagnacht aan zijn poging om het kanaal over te zwemmen. Wanneer hij slaagt in zijn opzet treedt hij in de voetsporen van Mathias Holvoet.

Op dinsdag 16 september 2014 deed Mathias Holvoet met succes zijn poging om het kanaal over te zwemmen. Hij vertrok om 5 uur ’s morgens in Dover en kwam twaalf uur later aan in Calais. De 26-jarige maakte er een sportieve topprestatie van, maar zamelde ook geld in voor het zoontje van een collega dat de ziekte van Duchenne had.

Holvoet was de 18de Belg die erin slaagde om het kanaal over te zwemmen. Sinds 1875 zijn er 2476 succesvolle pogingen geweest. De Engelsman Matthew Webb is de eerste die zonder hulpmiddelen het kanaal kon overzwemmen. Recordhouder is voorlopig de Australiër Trent Grimsey. Op 8 september 2012 zwom hij 6 uur 55 minuten van Dover naar Cap Gris-Nez. Bij de dames is de Tsjechische Yvetta Hlaváčová recordhoudster met een tijd van 7 uur 25 minuten en 15 seconden. De Nederlander Maarten van der Weijden deed in augustus 2017 een dubbele oversteek.

