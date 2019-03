Retro: Jan is jongste koster in bisdom Brugge

Sedert 1 februari 2005 was hij aan de slag, en nog wel meteen in 2 parochies: in Oostnieuwkerke zelf en in Passendale. Om die combinatie mogelijk te maken moesten de uren van de missen aangepast worden, zodat Jan net voldoende tijd had om van de éné eucharistie naar de andere te rijden.