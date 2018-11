Elk middagnieuws halen we een opvallende reportage uit ons archief. We keren 18 jaar terug in de tijd, naar een wel heel lekker stukje uit ons archief.

In 2000 gingen we op bezoek in Avelgem. Om de twee jaar is er in Avelgem de feesteworp, waarbij Peperkoek uit de feestworpwagen wordt gegooid. Dat is een traditie sinds 1958. In 2000 wilde het feestcomité het anders aanpakken en bakten ze de grootste peperkoek ter wereld. De vier warme bakkers van Avelgem bakken ze wel heel erg bruin. Hun ingrediënten: 400 kilo honing, 500 kilo roggebloem, 600 liter water, enkele kruiden en een pak parelsuiker. En dit kwam uit de oven. Een huzarenstukje.

BEKIJK OOK