Retro: gezonken Tricolor

Elk middagnieuws halen we een opvallende reportage uit ons archief. 16 jaar geleden zonk het schip De Tricolor in onze Noordzee en dat zorgde voor heel wat ongerustheid.

De belangrijkste vraag was toen wat de gevolgen van het gezonken schip zou zijn. Zou het zorgen voor een olieramp aan onze kust? Volgens de afdeling Vloot in Oostende was er niet meteen gevaar op een olieramp, maar ze bleef waakzaam. De Noorse Tricolor met bijna 3.000 auto's aan boord botste de nacht ervoor met een containerschip uit de Bahamas ter hoogte van Duinkerke. Het autoschip kapseisde en zonk meteen. De ochtend daarna botste nog een ander schip op het wrak, maar de schade bleef gelukkig beperkt.

