Eerst kreeg de man een factuur in de bus van Mobistar voor telefoongesprekken die hij nooit had gevoerd. Hij moest 150 euro betalen, terwijl hij toen niet eens een telefoonabonnement en zelfs geen toestel had. Maar dat was nog klein bier. Enkele dagen later stuurde Belgacom een telefoonrekening voor een bedrag van maar liefst 5.365 euro. In drie dagen tijd was op zijn kosten de hele wereld rondgebeld. Dat vraagt om een verklaring…..