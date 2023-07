Retro: Exact 25 jaar geleden speelde KRC Harelbeke zijn enige Europese duel

Het had zomaar een quizvraag kunnen zijn. En dat is het misschien ook. Tegen wie speelde KRC Harelbeke, nu in de tweede amateurklasse, ooit Europees? Het antwoord: Sampdoria Genua. De Ratjes verloren twee keer: 0-1 en 3-0.

25 jaar geleden had KRC Harelbeke toen net misschien wel z'n beste seizoen ooit gespeeld in de eerste klasse. Jawel, de eerste klasse. Het huidige Forestierstadion aan de Stasegemsesteenweg liep dat seizoen meer dan eens aardig vol. Topclubs kwamen er niet graag langs. Trainer Henk Houwaert had van zijn Ratten een te duchten team gemaakt. Met een sterke Nederlandse invloed (denk aan topspelers als Visser, Laamers, Pastoor en Klomp) maar met ook enkele spelers uit de regio. Kurt Deltour of Joris De Tollenaere. Onder de lat stond toen Ronald Gaspercic. Harelbeke werd dat seizoen vijfde, en versierde zo een ticket voor de Intertotocup, een zomercompetitie die toegang kon geven tot de toenmalige UEFA-cup.

Topaffiche, geen vol huis

Maar op die 19e juli 1998 was het Forestierstadion niet echt volgelopen. T was Kortrijk Congé, een beetje een lastige periode om 10.000 man samen te brengen. Nochtans was de tegenstander in het eerste - en enige - Europese avontuur van KRC Harelbeke niet mis: Sampdoria Genua. Om maar een idee te geven: de trainer van Genua was toen ene Luciano Spalletti. Is die niet afgelopen seizoen nog kampioen geworden in de Serie A met Napoli?

Goede match, schimmige strafschop

Hoe dan ook, tegen het veel rijkere Genua, stonden de spelers van Champagne Henkie wel hun mannetje. Gaspercic moest in de eerste helft weliswaar enkele keren gepast ingrijpen. Maar in de tweede helft had ook Harelbeke wel kunnen scoren. het enige doelpunt viel in de 90e minuut aan de overzijde, na een licht gefloten strafschop. 0-1 dus. Enkele dagen later verloren de Ratten met 3-0 in Italië. Het einde van een kort Europees avontuur.