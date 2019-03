Retro: Brugse poetsman is witte raaf

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nogal eens een punt van discussie. En dat wordt nog maar eens duidelijker op Vrouwendag.

Maar wat dat betreft droeg Bruggeling Jürgen Christiaens meer dan een steentje bij voor de goeie zaak. Hij was de enige poetsman tussen meer dan honderd vrouwelijke collega's in dienst van het Brugse OCMW. Poetsmannen zijn witte raven. Het huishouden en schoonmaken zijn taken waarvoor mannen al te lang hun neus ophaalden, vindt Jürgen Christiaens.