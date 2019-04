Retro: bakker bakt brood met duivenvoer

Bakker Stefaan Lievens prees in 2003 zijn FLYTI-FIT aan als een product voor prijsbeesten en hoogvliegers. Het brood is gebakken met een mengsel van zaden voor duiven. “Het fijn malen van de volle korrels en het weken van het mengsel is het geheim van duivenvoerbrood. Dat heeft te maken met onze spijsvertering die het vogelvoer anders niet verteerd krijgt.”

Volgens voedingsspecialisten is duivenvoerbrood het best te vergelijken met meergranenbrood. Het is alleszins gezond. “Het idee om een mengsel van duivenvoer te gebruiken is niet zo gek. Er zijn heel wat gezondheidsdiëten op basis van granen. Bovendien zijn alle ingrediënten gegarandeerd puur natuur.”