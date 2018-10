Een vinvis die aanspoelt aan onze Noordzee, dat maak je niet elke dag mee. Het was al van 1997 geleden dat een vinvis was aangespoeld aan onze zee. Een aangespoelde potvis was iets minder lang geleden, namelijk ik 2012 in Heist. Het jonge dier was wellicht verdwaald geraakt in de Noordzee. Jonge potvissen trekken normaal rond in groep. Ook toen lokte de aangespoelde walvis heel wat kijklustigen naar de kust.