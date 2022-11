Resultaat referendum Ruiselede is duidelijk: 91% zegt neen

De burgers van Ruiselede hebben gesproken. Op de vraag of hun gemeente op 1 januari 2025 moet fusioneren met Wingene, antwoordt maar liefst 91,4%: neen. 1917 stemmen zijn er uitgebracht, of ook 42,6% van de stemgerechtigde inwoners. Wat het gemeentebestuur doet met het referendum is nog niet...

Samengaan met Wingene of niet, dat was de vraag die Ruiselede bezig hield de voorbije weken en maanden. Dat het tot een referendum gekomen is, komt vooral van uit een onvrede van een deel van de inwoners. Veel mensen vinden dat ze niet gehoord zijn vooraf, en voelen zich zo benadeeld.

Opkomst van 42,6%

Dat het om een groot deel van de Ruiseleedse bevolking gaat, blijkt duidelijk uit de opkomst. 4500 mensen (al wie zestien is of ouder) mocht zijn stem gaan uitbrengen. We krijgen de cijfers van het telbureau. Van die 4500 mensen kwamen maar liefst 1917 inwoners effectief stemmen. 42,6%, voor een referendum zonder kiesplicht is dat best veel.

1753 neen-stemmers

Van die 1917 stemmers, stemden er 25 ongeldig. Maar liefst 1753 stemmen gingen naar het 'neen-kamp'. Amper 139 inwoners stemden 'ja'.

"Overweldigend duidelijk"

Het referendum is niet bindend. Maar volgens Marc Vandaele, een van de initiatiefnemers voor het referendum, is de uitslag zo overweldigend duidelijk dat het gemeentebestuur dit niet naast zich neer kan leggen.

Gemeentebestuur: "bemoedigend resultaat"

Ook het gemeentebestuur van Ruiselede ziet het resultaat als bemoedigend. Al kwamen er vooral heel wat 'neen'-stemmers opdagen. Maar het gemeentebestuur van Ruiselede en ook de burgemeester van Wingene zien dit anders. Voor hen heeft net 61% van de stemgerechtigde inwoners zich vóór een fusie uitgesproken. Als je stelt dat er 4500 stemgerechtigden zijn, dan zijn er effectief 38,95% 'neen'-stemmers (1753 mensen) en is er dus 61% van de stemgerechtigde inwoners die niet tegen een fusie stemt (of die gewoon niet is gaan stemmen).

Wat het gemeentebestuur met het referendum gaat doen, is nog niet duidelijk.