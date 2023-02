Het kasteel De Warande werd gebouwd in 1926. Momenteel zit het gemeentehuis van Heuvelland gevestigd in het pand. Tegen de zomer worden alle ramen van het kasteel vernieuwd door nieuwe eikenhouten ramen mét dubbele beglazing. Dit zou, na de dakwerken, opnieuw een groot verschil moeten maken in het comfort en de verwarmingskosten in het centraal gemeentehuis. Deze werken kunnen enige hinder met zich meebrengen. Het gemeentehuis blijft tijdens de werken wel zo veel als mogelijk in gebruik.