Restauratiesteun voor Fort Napoleon

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele voorziet bijna een half miljoen euro voor de volgende restauratiefase van het Fort Napoleon in Oostende.

De renovaties aan de gevel zijn de laatste werken van in totaal drie fases. Fort Napoleon werd gebouwd tussen 1810 en 1814, en ligt te midden van een beschermd cultuurhistorisch landschap dat zich uitstrekt over de Oosteroever.

In 2020 kende de overheid een premie toe om de dakbedekking en de afvoeren te vervangen. Dat was nodig na een vocht- en zoutproblematiek die ontstond door lekkages.

Alle renovaties kaderen binnen een grotere meerjarenpremieovereenkomst om de problemen van het fort aan te pakken en de verdere ontsluiting mogelijk te maken. De Vlaamse overheid voorziet een premie van 476.765,36 euro.

"Het Fort Napoleon is bij uitstek het belangrijkste militaire monument in Vlaanderen uit de napoleontische tijd. Het monument is voor Oostende van onschatbare waarde", zegt schepen bevoegd voor erfgoed Kurt Claeys.