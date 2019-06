Restauratie van sleepboot door leerlingen is klaar

Het vaartuigje wordt vandaag opgehaald en vervoerd naar Zwijnaarde. Daar krijgt de schip onder meer een nieuwe motor. In oktober krijgt het een permanente plaats in het Industrieel Museum in Sas van Gent in Zeeland. Zowat vijftien leerlingen van de lasafdeling hebben er twee schooljaren op gezwoegd, want de stalen boot, die zestig jaar oud is, moest helemaal vernieuwd worden. Maar ze kregen de kans om te proeven van het echte werk. De sleepboot is eigendom van het bedrijf Multraship Towage & Salvage. Dat koos ervoor om de restauratie uit te besteden aan leerlingen van de school in plaats van een gespecialiseerd bedrijf.