In Oostende is de restauratie van de Amandine gestart. 22 jaar geleden werd de laatste Vlaamse IJslandvaarder uit het dok getild en als museumschip op de Visserskaai van Oostende geplaatst. De restauratie zal zo'n 350.000 euro kosten.

De Oostende 129 Amandine is hét symbool van de roemrijke geschiedenis van de Vlaamse IJslandvaart. De middenslagtrailer werd in 1960 in Oostende gebouwd en voer in 1995 voor het laatst zijn thuishaven binnen. In 2000 werd het een museum, maar nu is er heel veel werk aan.

"Twintig jaar geleden hebben ze dat hier geplaatst. Nu hebben we toch de beslissing genomen om herstellingen uit te voeren en verfraaiingswerken te doen", zegt burgemeester Bart Tommelein.

DNA van Oostende

De visserij zit in het DNA van de stad en Oostende wil de Amadine nog voor vele decennia koesteren. In eerste instantie zal dat nu handenvol geld kosten. "We gaan hem moeten zandstralen en dan in volle glorie laten herstellen. Ze zijn nu alle losse onderdelen aan het wegnemen. Dan komt er een stelling over het schip en dan wordt hij volledig afgeblazen en herschilderd met vier coatings", zegt Sam Lauwers van Toerisme Oostende.

Oostende voorziet 350.000 euro, want de Amandine is niet erkend als erfgoed. Ook het museum in en rond het ruim van het schip moet vernieuwd worden. Tegen eind dit jaar en zeker tegen de volgende Oostende voor Anker moet de Amandine weer klaar zijn voor het grote publiek.