Restauratie Provinciaal Hof in Brugge start volgend jaar

De provincie West-Vlaanderen investeert 7,7 miljoen euro in de restauratie en herinrichting van het Provinciaal Hof in Brugge, en de bekende gevel. Het gebouw wordt ook toegankelijker.

Het Provinciaal Hof in Brugge is meer dan 125 jaar oud en is aan een grondige renovatie toe. De provincie zal daarbij het gebouw ook herinrichten zodat het voortaan toegankelijk is voor bezoekers. Tot nu toe konden bezoekers enkel de gevel zien en was het gebouw zelf niet toegankelijk.

Met de renovatiewerken zal de toegankelijkheid voor mindervaliden worden verhoogd. Zo komen er drie liften in het gebouw en wordt ook de ingang toegankelijker gemaakt. Ook op vlak van energiebesparing worden verschillende maatregelen genomen. De oude hoogspanningscabine wordt vervangen en er komt nieuwe verlichting en vloerverwarming. Het gebouw zal zijn congres- en vergaderfunctie behouden en de infrastructuur zal worden aangepast aan de moderne normen van het congrestoerisme. Daarnaast is er ook plaats voor tijdelijke evenementen.

Nog meer bezoekers

Het provinciaal informatiecentrum, dat momenteel gehuisvest is in het Tolhuis, wordt ondergebracht in het Provinciaal Hof. "In het tolhuis komen nu al jaarlijks 30.000 bezoekers over de vloer. Als het informatiecentrum nog centraler komt te liggen, verwachten we een nog grotere opkomst", aldus gedeputeerde Bart Nayaert.

De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2020. De renovatie zal ongeveer drie jaar duren.