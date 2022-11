Restauratie Menenpoort start in voorjaar en duurt twee jaar

In Ieper zal twee jaar worden gewerkt aan de restauratie van de Menenpoort. De werken starten in het voorjaar. De Vlaamse Regering voorziet 1,6 miljoen euro voor de restauratie.

De overeenkomst is vanmorgen officieel ondertekend met Minister van Erfgoed Matthias Diependaele.

De restauratie van de Menenpoort is hoognodig. Dat blijkt na een vooronderzoek van drie jaar. Op de Menenpoort staan de namen van bijna 55.000 Britse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, die nooit zijn teruggevonden. De Commonwealth War Graves Commission is eigenaar en beheerder. Sarah Camerlynck: "De structuur is goed, is degelijk, maar het monument takelt af. Er zijn kleine scheurtjes, het dak lekt, vandaar dat we dat gaan moeten aanpakken en een goeie dakdichting zullen voorzien"

(lees verder onder de foto)

De restauratie begint eind maart, begin april. De werken kosten 4 miljoen euro, Vlaanderen voorziet 1,6 miljoen. "We gaan alle gevels aanpakken, alle voegwerk, lokaal ook de bakstenen. We gaan wel de authenticiteit van het gebouw behouden."

In 2027 bestaat de Menenpoort precies honderd jaar. Tegen die tijd moet ze in haar volle glorie hersteld zijn. De Last Post kan blijven doorgaan, niet onder de Menenpoort, maar wel ernaast.

Bekijk ook: