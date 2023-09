Restauratie loopgraaf Yorkshire Trench en dugout in Ieper is klaar

In Boezinge bij Ieper is de Yorkshire Trench & Dugout officieel heropend. De historische en unieke loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog was aan herstelling toe.

Twee crowdfundingcampagnes, onder meer van een Brit uit Yorkshire, zorgden voor de centen die de loopgraaf weer toegankelijk maken voor het publiek. De leerlingen van de vrije basisschool in Boezinge mochten vandaag als één van de eersten de site bezoeken

In totaal is bijna 60.000 euro geïnvesteerd in de restauratie van de loopgraaf met schuilplaats uit 1917. Westtoer en Toerisme Vlaanderen subsidieerden de helft. Het is de enige Britse loopgraaf in de Ieperboog die nog steeds op de originele plaats ligt en publiek toegankelijk is. De eerste inrichting van de site dateert van twintig jaar geleden.