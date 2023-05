Restauratie Fort Napoleon begonnen

In Oostende is de restauratie begonnen van Fort Napoleon. Die gaat twee jaar duren, en één miljoen euro kosten.

De soldaten die het fort in de negentiende eeuw bouwden, hebben het bouwwerk stevig in elkaar gezet met bakstenen en kalkmortel. Toen het fort in de jaren '90 een complete ruïne was, werd het gerestaureerd met cement en dàt blijkt nu nefast. "Het fort is 200 jaar geleden gebouwd met kalkbeton. Zout en vocht kunnen daardoor," zegt Simon Callebart van Herita, hij gaat de restauratie leiden. "Cement blijkt nu echt een barrière en zout en vocht blijft daar achter zitten."

Nu kiest Herita opnieuw voor kalkmortel en vooral een beschermende beplanting bovenop de gordelmuur. In Groot-Brittannie experimenteren ze sinds de jaren '80 met de techniek om ruïnes natuurlijker te beschermen en droger te houden met een groendak. Fort Napoleon zal er over 2 jaar anders en vooral groener uitzien.

