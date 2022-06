De restauratie van het conservatorium in Brugge zit op schema. Het wordt één van de blikvangers op Open Monumentendag dit najaar.

De medewerkers van die themadag in Brugge hebben van de stad alvast een mooie bedanking gekregen: een rondleiding achter de schermen van de restauratiewerken. Het conservatorium was ooit een stadspaleis. Het kende vele verbouwingen en wordt nu opnieuw grondig aangepakt met respect voor het erfgoed. Het conservatorium is dit najaar één van de blikvangers van het Brugse Open Monumenten weekend.