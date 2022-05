Restauratie Belforttoren Ieper gaat nieuwe fase in

De restauratie van de belforttoren in Ieper gaat een nieuwe fase in. Na het westelijk deel is dit jaar de oostelijke vleugel aan de beurt.

De stad Ieper kan over vijf jaar gespreid rekenen op een erfgoedpremie van 8,7 miljoen euro voor de restauratie van het gebouw. In de nieuwe fase gaan ze aan de oostvleugel de daken en houten spanten restaureren, en de dakstructuur herstellen. Ook het gevelmetswerk in natuursteen krijgt een opknapbeurt, net als het buitenschrijnwerk van het glas-in-lood.

Voor deze werken is in de totale premie zowat 1,2 miljoen euro voorzien. Tijdens de restauratie zal er ook publiekswerking voorzien zijn: Ieperlingen en toeristen zullen de werken kunnen volgen en meer weten over het verloop van de werken.

