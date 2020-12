Restaurants draaien overuren voor afhaalmenu's

Maar we houden er toch wel aan om goed en uitgebreid te eten, ook al is het noodgedwongen in een beperkt gezelschap. De restaurants die overgeschakeld zijn op afhaalmenu’s zien de vraag sterk stijgen. Notarishuys in Diksmuide is volzet en iedereen werkt zich vandaag en morgen uit de naad om alle bestellingen klaar te maken.

Veel kleinere bestellingen

Na hapjes volgen als voorgerecht Sint-Jacobsnootjes gemarineerd met polderaardappel, aardpeer en een witloofslaatje, een kreeftensoepje met kruidenroom, gegrild hertenkalf met vier garnituren en een dessert met passievrucht en witte chocolade. De keuken van het Notarishuys draait dus op volle toeren. En toch is het anders. Chef Bert Boussemaere: "We hadden aanvankelijk grotere bestellingen, maar mensen hebben teruggebeld om die op te delen zodat alles volgens de regels in bubbels zal gevierd worden. Er zijn nu heel veel bestellingen, morgen zullen ook heel veel mensen om hun bestelling komen. Dat is nog iets om vanavond te regelen"