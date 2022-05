Restaurants die Michelinster verliezen: "Niet verwacht maar we gaan door"

De ster verliezen die je ouders 16 jaar geleden binnenhaalden, doet pijn. De chef wil er alles aan doen om die terug te krijgen. Aan de andere kant, zegt hij: "Het is zoveel meer dan die sterren. Je kookt voor de mensen. Als ik hier 16 uur werk, ik haal mijn energie uit de mensen die aan tafel zitten."

Een gelijkaardig verhaal hoor je bij de Herborist in Sint-Andries Brugge. Zij zijn na 20 jaar helemaal sterloos. Chef Alex Hanbuckers startte de zaak exact dertig jaar geleden op samen met zijn vader die in februari overleed. Het nieuws komt als een verrassing maar rancune is er niet. Alex Hanbuckers: 'Wat mij bijblijft is dat ze twintig jaar goeie klant geweest zijn en dat ze nog mogen komen in de komende twintig jaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En we zijn er trots op dat we 20 jaar die Michelinster mochten dragen.'

Binnen twee maanden mag Alex Hanbuckers op bezoek bij Michelin en krijgt hij misschien wat uitleg. Want voorlopig snapt hij niet meteen waarom ze na al die jaren hun ster kwijt zijn. 'Niet onmiddellijk, om eerlijk te zijn. Omdat we in een goeie flow zitten. Dat merken we ook aan de feedback van klanten en ook aan jezelf. Als je al zolang bezig bent, weet je wel of je goed bezig bent of niet. En wij zijn heel goed bezig. Op dat gebied is het vreemd dat die ster vervallen is', besluit Hanbuckers.