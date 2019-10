Restaurant in de Foodbox is open

Het nieuwe restaurant in de Foodbox opende vandaag de deuren. De Foodbox is de nieuwe Oostendse hotelschool.

De nieuwbouw waar leerlingen hun praktijk opleiding voor chef-kok en maître d’ hotel krijgen is vanaf september in gebruik. Maar nu is ook het klantenrestaurant open en daar leggen de leerlingen meteen de lat hoog met het bereiden en serveren van een gastronomisch menu. Vandaag was dat een voorgerecht met escargots, een fijne bereiding van tarbot en een chique gebakje. (lees verder onder de foto)

De menu’s in het klantenrestaurant gaan van bistro tot gastronomisch dineren met prijzen tussen tien en vijfenveertig euro. Het heel jaar staat al volgeboekt.