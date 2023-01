Responsible Young Drivers brachten in Vlaanderen bijna 250 feestvierders naar huis

De Responsible Young Drivers hebben tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht in heel Vlaanderen bijna 250 feestvierders veilig naar huis gebracht in hun eigen wagen. Dat meldt de organisatie zondagochtend.

De 40 vrijwilligers stonden klaar van middernacht tot 6.00 uur 's ochtends en beschikten over 15 wagens. In totaal werden 90 wagens op een veilige manier naar huis gebracht, goed voor bijna 250 feestvierders.

Bij elke oproep begeven zich twee RYD-vrijwilligers ter plaatse: één vrijwilliger neemt plaats achter het stuur van de wagen van de feestvierders en de andere volgt in een wagen van Responsible Young Drivers. De Responsible Young Drivers omschrijven hun nieuwjaarsactie al jaren als een "noodoplossing". "We willen daarmee iedereen de mogelijkheid geven het nieuwe jaar op een veilige manier in te zetten", klonk het.