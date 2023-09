"Respectloos": protest tegen plannen windmolens aan begraafplaatsen

Er is nog maar eens protest tegen de komst van twee windmolens in Ieper. Die zouden langs de Noorderring komen, vlak in de buurt van drie Britse begraafplaatsen.

Omwonenden vinden het niet kunnen, dat sommige begraafplaatsen door Unesco erkend worden als werelderfgoed, en dat andere, volgens hen, respectloos behandeld worden door er windmolens naast te zetten. De stad geeft pas advies in oktober.

"Dit kan niet"

In de buurt van de Noorderring in Ieper wil Aspiravi twee windmolens zetten. Dicht bij de industriezone waar al windmolens staan, en behoorlijk ver van woningen. Maar wel vlakbij drie Britse begraafplaatsen. Kan niet, zegt Martine Claerhout, die zelf in de buurt in een beschermde hoeve woont.

"Ik zie dat helemaal niet zitten. Ieper is een historische stad. De sites van de begraafplaatsen zijn nu uitgeroepen tot Unesco, en samen met onze beschermde hoeve in het landschap, nee, ik vind dat helemaal niet kunnen."

De drie dichtste begraafplaatsen zijn niet door Unesco als werelderfgoed erkend, maar enkele verderop wel. Van daaruit zal je windmolens van 200 meter hoog wel zien staan.

"Het wordt moeilijk om ergens in Ieper een windmolen in Ieper te plaatsen zonder dat je ergens een Britse begraafplaats in het vizier hebt", zegt Philip Bolle, schepen van Ruimtelijke Planning in Ieper.

"Vraag is maar of de inplanting, zoals die nu is voorzien aan de Noorderring, met zicht op het bedrijventerrein, in welke mate dit aan de omliggende Britse begraafplaatsen enige schade zou toebrengen in de beleving daarvan."

De buurtbewoners vrezen daarnaast ook voor de schadelijke gevolgen van trillingen en voor lawaaihinder.

"Bepaalde mensen zijn daar erg gevoelig aan. Maar andere niet", vertelt Martine.

"Het is perfect mogelijk dat iemand zegt: ik woon op 200 meter van een turbine en ik heb er geen last van. Terwijl een ander persoon, met een andere ingesteldheid, die kan daar enorm hinder van ondervinden en bijvoorbeeld niet meer in zijn slaapkamer kunnen slapen maar in zijn kelder aan de andere kant van het huis gaan slapen."

Advies na openbaar onderzoek

De stad zal pas advies geven als het openbaar onderzoek op 10 oktober afgerond is. Maar de locatie voldoet waarschijnlijk wel aan de voorwaarden die de stad onlangs stelde: ten noorden van de ring en aansluitend bij de industriezone waar al windmolens staan.

"De inplanting die hier gevraagd wordt, die leunt daar nou bij aan , dus qua visietekst, qua visie van de stad en aanvraag, is dat iets dat in aanmerking komt", zegt Philip Bolle, schepen van Ruimtelijke Planning in Ieper.

Ieper geeft alleen advies, het is Vlaanderen die beslist. Voor de aanleg van drie andere windmolens, tussen Brielen en Vlamertinge, gaf de stad al eerder een negatief advies. Maar ook daar zal het uiteindelijk Vlaanderen zijn die de knoop doorhakt.