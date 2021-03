Reservatiesysteem op trein is broodnodig

De kustburgemeesters met een druk treinstation, zoals Oostende en Blankenberge, kregen deze voormiddag zelf bericht van de NMBS dat die het noodplan zou doen werken. De situatie vandaag is volgens Bart Tommelein niet zo erg als in de krokusvakantie. Hij en z'n collega uit Blankenberge zijn minder scherp voor de NMBS, maar ze blijven wel aandringen op een reservatiesysteem. Reizigers moeten kunnen weten of ze op hun bestemming zullen raken.