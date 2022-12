Daarmee kunnen dan eindelijk de reservatiestroken worden geschrapt, en krijgen de eigenaars na meer dan vijftig jaar rechtszekerheid. Op 16 maart 2022 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed over de schrapping van de reservatiestroken. Een verbreding van het Spipdonkkanaal is niet langer aan de orde, nu het akkoord over de estuaire vaart is ondertekend. Met het nieuwe GRUP kunnen de 1.100 hectare aan reservatiestroken een nieuwe bestemming krijgen als natuur, landbouwgrond of woonzone.

