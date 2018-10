Replica's van leeuwen Menenpoort aangekomen

De “leeuwen” van de Menenpoort zijn deze voormiddag in Ieper aangekomen.

Sinds de Eerste Wereldoorlog waren ze uit het Ieperse straatbeeld verdwenen. Dit jaar komen twee replica’s van de originele leeuwen de Menenpoort opnieuw bewaken. De originele leeuwen blijven in Australië, waar ze in de inkomhal van het Australian War Memorial in Canberra staan.

De twee stenen leeuwen met het Ieperse wapenschild stonden in de negentiende eeuw aan weerszijden van de trap van de Lakenhalle. Daarna verhuisden ze naar de stadswallen ter hoogte van de middeleeuwse Menenpoort en na de Eerste Wereldoorlog werden ze door Stad Ieper aan de Australische overheid geschonken. Vorig jaar kwamen de leeuwen op initiatief van de Belgische en Australische regering tijdelijk terug naar Ieper voor de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Na een jaar vertrokken de leeuwen echter weer richting Canberra. Maar de Australische regering beloofde Ieper replica’s.

De firma Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster heeft de replica’s gemaakt. De replica’s wegen ongeveer 1.200 kg per stuk en werden deze voormiddag op de stenen sokkels gezet waar ook de originele beelden in 2017 stonden. Op 5 november worden ze officieel ingehuldigd.