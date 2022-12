Reoveiling had moeilijk jaar

Toch eindigt de Reoveiling het jaar met bijna dezelfde omzet als vorig jaar. Maar er zijn wel enkele verschuivingen in de aanvoer, de prijs en de consumptie van producten. Filip Vanaken, Reoveiling: "Dat heeft waarschijnlijk met die warme zomer te maken. Zomergroenten hebben daar echt van geprofiteerd. Het was warm. Frisse groeten zijn dan altijd lekker om te consumeren. En de consumptie daarvan heeft daar gewoon erg van geprofiteerd."

De aanvoer en omzet van tomaten, komkommer, champignons, witloof en serresla schommelen lichtjes in vergelijking met vorig jaar. Maar prei krijgt wel een flinke klap met bijna de helft minder omzet. "Vollegrondgroenten en vooral prei, want dat is ons grootste product daarin, heeft te maken gehad met een veel lagere vraag doordat het niet zo koud was in de winter. Dat heeft altijd zijn gevolgen op de consumptie voor de prei. En die prijs was laag, niettegenstaande er toch wel veel prei was."

Bij de start van 2023 zullen de inflatie en energie nog zwaar doorwegen en heel wat producenten zullen moeten afwegen of het sop de kool waard is.