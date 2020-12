De omzet van 207 miljoen euro ligt op gelijke hoogte als in 2019, wat een recordjaar was. Populairste groente blijft de tomaat, die op haar eentje goed is voor een vierde van de totale jaaromzet. Gevolgd door prei en aardbeien. Door de lockdown in de horeca hadden bepaalde nicheproducten het moeilijk. Ook de irrigatie van openluchtteelten in de tuinbouw blijft een aandachtspunt in de toekomst, gezien de problematiek van de droogte.