'Rentree' begeleidt mensen terug naar werk na ziekte

Hoe langer je thuisblijft bij ziekte, hoe moeilijker om daarna weer de draad op te nemen op je werk. In Oostkamp is daarom vanmorgen het begeleidingstraject ‘Rentree’ voorgesteld, dat is specifiek afgestemd op re-integratie na kanker.

Bij diepvriesproducent Fribona viel medewerkster Hilde op het kantoor uit met borstkanker, na 15 jaar dienst. Met de hulp van de bijzondere begeleiding van Rentree is Hilde na meer dan een jaar weer goed aan de slag. Sarah De Wolf is één van de coaches bij Rentree. Zij heeft Hilde geholpen om terug zelfvertrouwen en kracht te vinden na kanker. “Wij krijgen heel veel positieve feedback van mensen die we begeleiden. Ze geven aan dat het een grote meerwaarde is om altijd iemand te hebben. Steun te krijgen, geïnformeerd worden. Ik hoop inderdaad dat Rentree nog bekender wordt.”

Rentree bestaat nu 6 jaar. Al ruim 1.000 mensen zijn geholpen om de weg terug te vinden naar het werk na ziekte. Veel meer vrouwen dan mannen, maar toch maar een fractie van de 250.000 mensen die langdurig ziek zijn. De Vlaamse overheid belooft alvast meer steun voor projecten zoals Rentree.