Renson uit Waregem weer snelste groeier

Bij de middelgrote ondernemingen valt Motus Handling uit Menen in de prijzen, bij de kleine bedrijven 4D Trans uit Torhout.

De Trends Gazellen bekronen elk jaar de snelst groeiende bedrijven in drie categorieën. Eerst per provincie, en daaruit telkens één nationale winnaar. Renson krijgt de prijs al voor de vijfde keer. De afdeling Sunprotection-Screens groeit vooral snel door de outdoordivisie, met terrasoverkappingen, carports, gevelbekleding en tuinaccessoires. Drie kwart van de omzet realiseert het bedrijf in het buitenland. (lees verder onder de foto)

Andere winnaars

Motus Handling uit Menen is gespecialiseerd in het ontwerp, de constructie en de integratie van oplossingen die de goederenstroom in bedrijven optimaliseert, onder meer met liften, kettingtransporten en palletcontroles. De omzet van Motus kreeg een boost toen het in 2017 het failliete Soenen uit Roeselare overnam. (lees verder onder de foto)

Bij de kleine bedrijven wint 4D Trans uit Torhout een West-Vlaamse Trends Gazelle. Wat begon met één koelwagen in 2011, is ondertussen een bedrijf met 50 chauffeurs en 39 voertuigen. Ze specialiseren zich in zogenoemd geconditioneerd transport en expressvervoer, zoals koeltransport. Het bedrijf investeerde fors in een IT-platform om de transporten te plannen.