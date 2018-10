Renson uit Waregem investeert 125 miljoen euro in drie nieuwe vestigingen, onder meer in Ardooie.

Er komen ook nieuwe vestigingen in Bologna en Deinze. Daarvoor is het bedrijf op zoek naar 150 extra werknemers.

Renson is gespecialiseerd in ventilatiesystemen, zonnewering en terrasoverkappingen. In de hoofdzetel in Waregem alleen al werken er zo’n 1.070 mensen.