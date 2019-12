Renovatie Thermae Palace en Gaanderijen zal 4 jaar duren

De drie zullen samen een projectvennootschap oprichten om de renovatie en exploitatie van het complex mogelijk te maken. Als alles goed gaat, zijn de werken tegen 2024 afgerond.

Zes maanden geleden sloot de stad een samenwerkingsovereenkomst met PMV. Het doel was om voor eind dit jaar tot een stappenplan te komen voor de renovatie en uitbating van het Thermencomplex. Dat stappenplan is er nu. “Ik ben blij dat we het Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen hun grandeur van weleer eindelijk kunnen teruggeven. Samen met PMV en de huidige huurders, Restotel NV, zullen we een projectvennootschap oprichten. Die vennootschap zal instaan voor de renovatie en herontwikkeling van Thermae Palace. De exploitatie zal daarna worden verdergezet door Restotel NV. Dat is ook logisch want er is nog een lopend huurcontract,” licht bevoegd schepen Björn Anseeuw toe. (lees verder onder de foto)

Nu kan dus worden gestart met het uitwerken van de architectuur voor het gebouw en het businessplan voor de uitbating. Daarna volgen dan de bouwwerken. Het project zal 4 jaar in beslag nemen. Burgemeester Bart Tommelein: “We willen vooruitgang boeken in dit dossier en hebben de ambitie om dit te doen slagen. De Thermen worden opnieuw een parel aan de Oostendse kroon.”