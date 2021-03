Renovatie pier Blankenberge gestart

De renovatie van de pier in Blankenberge is deze week van start gegaan. Daarbij zal de wandelweg van de pier de komende jaren worden opgeknapt. De renovatiewerken zullen vermoedelijk vier jaar duren.

Tijdens de renovatieronde ondergaat niet het kopgebouw, maar wel de wandelweg een grondige metamorfose. Het is de bedoeling dat de wandelweg na de renovatie er terug uitziet zoals de pier tijdens het interbellum. De renovatiewerken zijn broodnodig want de huidige wandelweg kampt al jaren met betonrot. De nieuwe weg zal beter bestand zijn tegen de invloeden van de zee.

Tot het einde van de zomer zullen de voorbereidende werken plaatsvinden. Daarbij wordt rond de pier een metershoge dam geplaatst om de werf droog te houden.

De werken zullen naar verwachting ongeveer vier jaar duren. In die periode blijft het hoofdgebouw van de pier toegankelijk. Na de zomer zal er daarom een alternatieve wandelweg worden voorzien. Het einde van de werken is in de loop van 2025 gepland. De werken liepen eerder een half jaar vertraging op omwille van een klacht rond de aanbesteding.

"De pier van Blankenberge is oorspronkelijk van 1894 en is daarmee de oudste pier langs de Atlantische kust van Europa. Het is een goede zaak dat we die in ere gaan herstellen. De pier is een iconisch beeld voor heel wat Vlaming die aan vakantie denken", aldus Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Het volledige project zal ruim 10 miljoen euro kosten. Vanuit de Vlaamse overheid wordt nog 6,1 miljoen euro toegekend.