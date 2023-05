Renovatie Mercator is gestart

In Oostende zijn de restauratiewerken van het zeilschip Mercator bezig. Vanmorgen hebben Nederlandse specialisten vier grote ra's, of dwarsmasten, uit het tuig getild.

Omdat zij gisteren geen Dag van de Arbeid vieren, werd het werk op hoogte al volop voorbereid.

Gagik Aghvinyan, restaurateur Mercator Oostende: "Vandaag doen we volop verder. Er zijn al een stuk of vier ra's eruit en we hopen tegen het einde van de dag klaar te zijn. Die ra's zijn volledig rot door heel veel waterinsijpeling. Die moeten eruit."

De houten dwarsmasten worden straks in Nederland nagebouwd in staal. Die moeten een stuk beter bestand zijn tegen de tand des tijds. Tegen het voorjaar van 2024 moet de oude barkentijn volledig hersteld zijn. Een maand geleden werd de Mercator, omwille van de werken, anders gepositioneerd in het dok. De meeste reacties in Oostende zijn positief. Wellicht blijft de Mercator ook in de toekomst zo liggen.

