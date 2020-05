Renovatie en uitbreiding River Terminal Wielsbeke van start

River Terminal Wielsbeke is een regionaal overslagcentrum langs de Leie. In dit overslagcentrum worden goederen gestockeerd en wisselen ze van transportmiddel, bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. De renovatie en uitbreiding van de River Terminal in Wielsbeke maakt deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps Europees gesubsidieerd binnenvaartproject dat van de binnenvaart een volwaardig alternatief wil maken voor vervoer op de weg.

“De uitbreidingswerken aan de binnenvaartterminal in Wielsbeke brengen ons weer een stap dichter bij de modal shift die we beogen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Ik wil het goederentransport in Vlaanderen weg van de weg, naar water en spoor. Investeringen zoals deze kunnen de binnenvaart alleen maar aantrekkelijker maken en bedrijven overtuigen on hun goederen via het water te vervoeren.”

Renovatie en uitbreiding

Vanaf 4 mei 2020 wordt het overslagcentrum zowel gerenoveerd als uitgebreid. De huidige kaaimuur van 255 meter wordt onder handen genomen en er komt nog eens 70 meter extra kaaimuur bij. Daarnaast herstellen we ook het kaaiplateau en komt er 5.000 m² bij. Om deze aanpassingen te realiseren, werken De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen samen.

“De uitbreidingswerken in Wielsbeke maken deel uit van het plan om de modal shift in West-Vlaanderen versneld uit te bouwen”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Na overname van de exploitatie van de riverterminal in Wielsbeke registreerden we de voorbije vijf jaar een groei van meer dan 500 procent. Met deze nieuwe investeringen bestendigen we deze groei van duurzaam transport via Wielsbeke. Samen met De Vlaamse Waterweg nv voorzien we ook een verdere uitbouw van het netwerk aan inland terminals, met de River Terminal Roeselare en overslagplatformen in Veurne en Diksmuide. Zo geven we meer West-Vlaamse bedrijven toegang tot het vaarwegennetwerk. Bedrijven die nu ervaring opdoen met transport via de waterweg staan bovendien competitief een stuk sterker, zeker ook wanneer de Seine-Scheldeverbinding gerealiseerd zal worden.”



Eind 2021 zullen de werken afgerond zijn. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 4,6 miljoen euro.