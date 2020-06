Renasci zet niet-recycleerbare plastiekfolie om in brandstof

Eén jaar na de eerste steenlegging is op de site van het afvalverwerkend bedrijf Renasci in Oostende een nieuwe fabriek opgetrokken.

Die is opgetrokken in verschillende modules.

Het kroonjuweel is ongetwijfeld de P2C-module (plastic to chemicals). Dat is een hypermoderne installatie die niet-recycleerbare plastiekfolie omzet in alternatieve diesel, nafta of kerosine. De gebruikte techniek zorgt er bovendien voor dat de gecreëerde brandstof veel minder uitstoot genereert dan de traditionele.

Buitenlandse interesse

Er bestaat momenteel een enorm overschot aan plastic waar niemand raad mee weet. Tot nu werd deze overschot geëxporteerd om verbrand te worden, een erg milieubelastende ingreep. Volgens de directie is de methode de oplossing tegen alle afvalverspilling in de wereld. Momenteel zijn vergevorderde gesprekken aan de gang om het concept onder licentie te dupliceren in het buitenland.

