Dat heeft hij nu definitief beslist. Eerder had Landuyt gezegd dat hij afscheid zou nemen van de politiek als hij één stem minder haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk kon de burgemeester bijna 3.900 kiezers minder overtuigen. Toch twijfelde Landuyt nog even of hij al dan niet zou zetelen in de nieuwe gemeenteraad. Maar hij zet nu toch een stap opzij om Florian De Leersnyder de kans te geven om raadslid te worden. Die stond als onafhankelijke op de sp.a-lijst.