Relikwie met bloed van paus in Ieper

De relikwie is een stukje van het onderhemd dat hij droeg onder zijn soutane op 13 mei 1981 toen hij werd neergeschoten op het Sint-Pietersplein in Rome. Het stukje stof is doordrenkt van zijn bloed.

Priester Mathias Parret: “Deze bijzondere relikwie maakt momenteel een reis door Vlaanderen en komt van de basiliek van Dadizele eerst naar de kapel van de Frezenberg en daarna naar de kathedraal van Ieper. Er is mogelijkheid om de relikwie te vereren van woensdag 15 mei tot vrijdag 17 mei in de kapel van de zusters op de Frezenberg. Vervolgens reist het door naar de Ieperse Sint-Maartenskathedraal waar er in een vesperdienst op vrijdag 17 mei van 18 uur zal gebeden worden voor de wereldvrede, alsook in de weekendviering op zaterdag 18 mei om 17 uur en op zondag 19 mei om 10.30 uur met een gezinsvriendelijke viering.”

Op 17 mei 1985 kwam paus Johannes-Paulus II naar Ieper. Sindsdien wordt Ieper ook wel de Vredesstad genoemd. “Veel Ieperlingen en Vlamingen waren er bij en koesteren nog steeds een bijzondere herinnering aan deze dag,” zegt Mathias Parret.

In 2005 blikte WTV terug op deze gebeurtenis, samen met de hoofdverantwoordelijke voor het pausbezoek in Ieper, André Durnez. Bekijk de video hier.