Rekkemsestraat in Marke wordt veiliger voor fietsers

De Rekkemsestraat in Marke krijgt brede fietssuggestiestroken en meer groen om de straat aantrekkelijker en veiliger te maken. De werken zullen zo’n drie maanden duren.

De Rekkemsestraat in Marke is een belangrijke verbindingsweg waar dagelijks heel wat fietsers langskomen. Om hun veiligheid te verhogen, worden nu brede fietssuggestiestroken aangelegd. Momenteel zijn arbeiders bezig met het uitbreken van de smalle betonstroken waar de fietsers tot voor kort over moesten.

Al bijna twee jaar is er hier een trajectcontrole, en met de herinrichting moet het nog een stuk veiliger worden. Zo komt er, naast de suggestiestroken, ook een asverschuiving om het verkeer af te remmen.