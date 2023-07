De Rekkemse komediant Nicolas Bauwens is in zijn meest recente liedje op zoek naar een nieuw lief, of zoals hij het zelf zingt: "Ik zoek een madam".

'Ik zoek een madam' is een cover van 'Who can it be now' van Men at Work. In de bijhorende videoclip zie je Nicolas Bauwens in de West-Vlaamse velden. Hij zoekt een madam en heeft zo zijn voorkeuren.

Kijk zelf maar:

Eerder deze maand was Nicolas Bauwens ook te gast in ons programma 'Op Toer':