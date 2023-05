In Gent heeft De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren de eerste Taalpenning uitgereikt aan Jozef Deleu uit Rekkem. De Taalpenning is een nieuwe prijs en wordt om de twee jaar ­uitgereikt aan iemand die een belangrijke bijdrage levert voor het promoten van de Nederlandse taal.

Jozef Deleu is de eerste laureaat. Hij is dichter en bezieler van het poëzietijdschrift 'Het Liegend Konijn' en voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift 'Ons Erfdeel', dat nu 'De Lage Landen' heet. Deleu brengt twee keer per jaar met 'Het ­Liegend Konijn' een selectie van hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Hij blijft op die manier eigenhandig de poëzie op de kaart zetten