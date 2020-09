Rekening KVO weer vrij

Makelaars Didier Frenay en Patrick De Koster hadden de rekening laten blokkeren, daar stond zo'n 4,6 miljoen euro op- omdat ze nog 2,3 miljoen achterstallige commissies opeisten. Die claims waren gebaseerd op contracten ondertekend door Luc Devroe in 2016 en 2017. Die ondertekende die contracten in naam van KVO, zonder enig medeweten van de Raad van Bestuur. De contracten bevatten buitensporige commissies op transfers tot maar liefst 32% van de totale transfersommen, zegt KVO daarover. Het makelaarskantoor van Frenay en De Koster, J&S International besloot daarop een blokkering van de KVO-rekening te bekomen.

Genoeg geld beschikbaar

KV Oostende vraagt om de beschikkingen te vernietigen, maar wilde minstens dat de gelden van de Pro League nu al vrijgegeven zouden worden. De rechter stelde vast dat op de bankrekening van KVO voldoende geld staat voor beide vorderingen van in totaal ruim 2,3 miljoen euro. "Over de opeisbaarheid moet nog geoordeeld worden, maar er is genoeg geld beschikbaar", klonk het. In die omstandigheden werd bevolen dat de televisiegelden volledig worden vrijgegeven.

Over de grond van de zaak zal de rechter pas later oordelen. De partijen zullen nu eerst de kans krijgen om hun standpunten over de kwestie op papier te zetten.

