Rekenhof vernietigend over aanpak missing links in verkeer

Het Rekenhof heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de aanpak van de Vlaamse regering van missing links in ons verkeer. Ook in West-Vlaanderen blijven de helft van de missing links bestaan.

De oorzaak van de stilstand zijn de forse besparingen op het Agentschap Wegen en Verkeer, zegt sp.a. De partij vindt het hoog tijd dat de Vlaamse regering echt gaat investeren.

In 2001 worden 25 missing links, waarvan 6 in West-Vlaanderen, aangeduid die moesten worden gerealiseerd voor een betere doorstroming en hogere verkeersveiligheid op onze Vlaamse wegen. Daar kwamen er later nog bij zodat een lijst van 27 missing links ontstond. Op de huidige lijst staan nog steeds de helft van de West-Vlaamse missing links: N8 Veurne en Ieper, N49 Westkapelle-Zelzate en N31 Brugge-Zeebrugge. De projecten slepen al jaren en de totale kostprijs voor deze projecten is intussen met honderden miljoenen verhoogd, blijkt uit cijfers van het Rekenhof.

"Dom besparen in plaats van slim investeren"

Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht: "Er is de afgelopen jaren fors bespaard op het Agentschap Wegen en Verkeer. Waar zij het in 2012 nog met een personeelsbudget van 82 miljoen euro en om en bij de 1600 medewerkers deden, is dat in 2019 gedaald naar een budget van 72,4 miljoen en 1400 medewerkers. Die besparingen namen vooral in de vorige legislatuur (2014-2019) toe. In de komende legislatuur moeten er nog eens 62 voltijdse equivalenten afvloeien. Dit dossier toont opnieuw wat het gevolg is van dom besparen in plaats van slim investeren."

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: "Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) stelden in maart 2018 het eindrapport over het participatietraject van de toekomstige herinrichting van N8 Ieper-Veurne voor. Dit was een zeer nuttige oefening om uit de regionale impasse te geraken. Uiteindelijk hebben zowat alle partners het compromis onderschreven en is de uitvoering (studiewerk) eindelijk kunnen starten. Er is nu terug perspectief dat het traject binnen 5-6 jaar afgewerkt wordt. Jurgen hoopt dat de Vlaamse overheid de afgesproken koers aanhoudt en uitvoert wat werd afgesproken en de nodige middelen voorziet/vastlegt om de werken daadwerkelijk uit te voeren."