Reisverbod VK treft transport- en voedingsbedrijven

Door de opmars van een coronavariant in het Verenigd Koninkrijk, hebben verscheidene Europese landen, waaronder ook ons land, tijdelijk de grenzen gesloten voor reizigers, die van over het Kanaal komen. Alle trafieken van en naar Engeland werden in Calais stilgelegd. Chauffeurs geraken voorlopig niet meer aan de overkant of kunnen niet meer terug naar huis. Alleen goederen zonder begeleiding kunnen nog de oversteek maken In Zeebrugge. Vooral bij de transport van verse producten dreigt heel wat economische schade.

Mattheeuws in Veurne

Bij transportonderneming Mattheeuws in Veurne was het vanmorgen toch alle hens aan dek. "Twee van onze mensen hebben vanochtend goederen in Darby gelost. Maar wat gaat er donderdag gebeuren op het moment dat ze willen naar huis komen en niet mogen? (Lees verder onder de foto)

De goederen blijven voorlopig wel lopen en worden zonder begeleiding overgezet. Maar voor verse of bederfbare producten is elk oponthoud schadelijk. Eric Mattheeuws: "We hebben deze morgen gehoord dat we tien ladingen aardappelen moesten laden in Engeland. Maar we weten niet of die er gaan door geraken. Wij horen nu dat de fabriek gaat sluiten omdat ze de 250 ton aardappelen niet zullen kunnen krijgen".

Voedingsbedrijven

Tussen Kerst en nieuwjaar kunnen de Britten wel eens met ernstige tekorten aan verse producten geconfronteerd worden. West-Vlaanderen is vooral een leverancier van voedingsproducten aan Groot-Brittannië. Het is onze vierde handelspartner. Bert Mons van Voka West-Vlaanderen: "De West-Vlaamse bedrijven, met name de voedingsbedrijven zijn vanmorgen onmiddellijk op zoek gegaan naar alternatieven, denk maar aan de haven ven Zeebrugge, waar men onbegeleid aan transport kan doen. Anderzijds zijn er ook de collega’s van de haven van Gent, waar men via short sea route een alternatief kan aanbieden". De acute transportproblemen komen nog eens bovenop de onzekerheid rond de brexit en de andere covidmaatregelen.

Lees ook: